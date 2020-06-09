Будет ли повышаться зарплата сотрудников дорожной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли повышаться зарплата сотрудников дорожной полиции, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудникам дорожной полиции зарплата была повышена на 20%. Но в то же время был решен вопрос компенсации по жилью. У нас в основном в патрульной полиции работают молодые сотрудники, приходят в 22-23 года, естественно, это молодые семьи и большой вопрос - это жилищный вопрос», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Спикер добавил, что Министерство внутренних дел не имеет своего собственного жилого фонда.

«Мы не строим жилье, наши сотрудники обеспечиваются в общем порядке. Поэтому Президент одобрил инициативу и патрульной полиции, участковым инспекторам и ювенальной полиции в этом году с 1 июля 2019 года уже выплачивается компенсация по жилью», - добавил Ерлан Тургумбаев.