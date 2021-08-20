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Будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации

20 Августа 2021 18:50
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Будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли оплачивать вакцинацию казахстанцы, подделавшие вакцинный паспорт – на этот вопрос попросили ответить министр здравоохранения РК Алексей Цоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это в каком формате будет сделано и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, Минздрав обязательно выработает рекомендации касательно таких случаев.

«Сейчас из тех фактов, которые выявлены, ведутся уголовные дела. Это не такое большое количество, незначительное, поэтому мы сейчас проверяем с юридической точки зрения, какие мы можем сделать требования к повторной вакцинации. Мы обсуждаем особенно правовой вопрос. Будут рекомендации, мы обязательно их дадим», - отметил министр.

Ранее А. Цой прокомментировал вопрос наказания и амнистии для тех, кто подделал себе паспорт вакцинации.

«Сейчас такой вопрос гражданское общество подняло. Эксперты отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства со стороны, в первую очередь, самих медработников должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, сейчас с этим очень жестко борются, количество случаев уже уменьшилось», - констатировал глава Минздрава.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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