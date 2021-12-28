Будет ли переселяться население близлежащих поселков в случае строительства АЭС в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет ли переселяться население близлежащих населенных пунктов в случае строительства АЭС в Казахстане, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я уже говорил, что строительство электростанции - очень длительный процесс. Конечно, для строительства любой станции нужны люди, а также специалисты, которые будут обслуживать станцию. Эти люди должны жить рядом с объектом», - сказал Мазум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.
Глва Минэнерго пояснил, что, возможно, кто-то захочет переехать оттуда, а кто-то захочет переехать, наоборот, туда. Ведь это будет градообразующее предприятие.
В целом, вместе с новой станцией появится целая отраслевая инфраструктура.
По мнению министра, пока еще рано решать вопрос расселения населения из населенного пункта, где будет построена АЭС. Ведь только на строительство объекта потребуется 10-15 лет.
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