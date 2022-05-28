28 Мая 2022 13:43

Будет ли отказ писать заявление рассматриваться в качестве ложного вызова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нередко столичные жители, вызвав полицию, затем отказываются писать заявление. Будет ли в таком случае вызов считать ложным согласно законодательству – на этот вопрос ответили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отказ подать заявление не будет рассматриваться как ложный вызов при отсутствии обязательного признака заведомой ложности, необходимого для квалификации деяния по статье 438 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе департамента в ответ на запрос редакции.

В случае самовольного прекращения противоправного поведения, оставления места нарушения, отказа открыть дверь сотруднику полиции, обращение лица в полицию также не будет рассматриваться как заведомо ложный вызов специальных служб.

Как отметили в полиции, меры в отношении виновных лиц в каждом отдельном случае будут приниматься в установленном законом порядке.

«Как следует из пункта 9 Приказа Генерального прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований», заполнение заявления, поступившего по телекоммуникационным каналам, производится по прибытию сотрудника органа уголовного преследования непосредственно к заявителю, а в случаях нетерпящих отлагательства – после проведения неотложных следственных действий», - говорится в ответе.