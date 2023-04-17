Будет ли очередной наплыв россиян в Казахстан - комментарий МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На вопрос о возможном очередном наплыве мигрантов из России в Казахстан ответил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге ему был задан журналистами вопрос: «Недавно был принят закон об электронных повестках в России. Высказывается мнение, что это подстегнет миграцию из России. Ожидает ли Казахстан наплыва российских мигрантов?».

«Я даже не знаю, что будет в головах этих ребят, поэтому ни предсказывать, ни прогнозировать мы это не можем. Вы знаете, все первую волну - приедут, встретим», - сказал Айбек Смадияров.

Отметим, что осенью 2022 года в Казахстане началась новая миграционная волна, связанная с объявлением 21 сентября частичной мобилизации в Российской Федерации. С этого момента многие россияне стали выезжать за пределы своей страны в близлежащие государства, в том числе и в Казахстан.