Будет ли меняться тариф за проезд по платным дорогам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли меняться тариф за проезд по платным автодорогам Казахстана? На этот вопрос ответил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тарифы (за проезд по платным дорогам) были утверждены в 2013 году. Они не меняются и меняться не будут», - заверил Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Согласно озвученным данным, проезд для легкового автотранспорта в Казахстане составляет - 1 тенге за 1 км, для грузовых автомобилей - от 5-ти до 25-ти тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности.

В качестве сравнения вице-министр привел цены за проезд по платным дорогам в соседней России, где за легковые платят 7 тенге и грузовые - от 7 до 55 тенге за 1 км.

По данным ведомства, в странах Европы плата за проезд для грузовых автомобилей в 5 раз выше, а для легковых - в 20 раз.