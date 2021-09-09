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    14:47, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Будет ли меняться тариф за проезд по платным дорогам Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли меняться тариф за проезд по платным автодорогам Казахстана? На этот вопрос ответил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тарифы (за проезд по платным дорогам) были утверждены в 2013 году. Они не меняются и меняться не будут», - заверил Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

    Согласно озвученным данным, проезд для легкового автотранспорта в Казахстане составляет - 1 тенге за 1 км, для грузовых автомобилей - от 5-ти до 25-ти тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности.

    В качестве сравнения вице-министр привел цены за проезд по платным дорогам в соседней России, где за легковые платят 7 тенге и грузовые - от 7 до 55 тенге за 1 км.

    По данным ведомства, в странах Европы плата за проезд для грузовых автомобилей в 5 раз выше, а для легковых - в 20 раз.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Цены и тарифы Астана МИИР РК Общество
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