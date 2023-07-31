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    16:45, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Будет ли Казахстан исключать из списка запрещенных движение «Талибан»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время вопрос об исключении из списка запрещенных в стране движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане – прим.ред.) не стоит на повестке дня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный вопрос будет координироваться с международным сообществом, с нашими партнерами, коллегами. Пока в данное время мы проводим соответствующие консультации и будем периодически делать апдейт», - сообщил он во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

    Он отметил, что гости, которые прибудут в столицу Казахстана, не числятся в санкционных списках стран мира, и к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры. Более того, в подавляющем большинстве это представители деловых кругов Афганистана, то есть обычные люди.

    «Хотел бы также отметить, что движение «Талибан» не входит в национальные списки террористических организаций США, других крупнейших западных стран, таких как, к примеру, Великобритания. Это позволяет указанным странам поддерживать контакты с «Талибаном» на различных уровнях. Всем известна так называемая Дохийская площадка, в рамках которой ведутся переговоры с представителями движения «Талибан». Поэтому если подходить юридически к данному вопросу, то мы каких-либо международных норм не нарушаем», - добавил Канат Тумыш.

    Ранее он сообщал, что Казахстан делает упор на развитие торгово-экономических отношений с Афганистаном. И предстоящий форум направлен исключительно на развитие этих двусторонних связей.


    Теги:
    Афганистан Экономика Международная деятельность РК МИД РК Международная деятельность
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