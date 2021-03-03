Будет ли использоваться приложение «Ashyq» после пандемии
«Касательно будущего хотелось бы обратить внимание на то, что уже на платформе ИнфоКазахстан имеем базу предпринимателей. Свыше 700 тысяч субъектов прошли регистрацию. В системе «Ashyq» и на платформе ИнфоКазахстан есть эти субъекты бизнеса. Соответственно мы будем использовать его как интегратор оказания государственных программ в мерах господдержки. С учетом дополнений и изменений планируем развить это приложение», - пояснил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.
Ранее заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш пояснил , что делать сотруднику бизнес-объекта, если у посетителя, в рамках использования пилотного проекта «Аshyq», будет обнаружен «желтый» или «красный» статус.
Также сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев сообщил о том, что мобильное приложение «Ashyq» не будет ограничивать людей в свободном передвижении.