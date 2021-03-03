Будет ли использоваться приложение «Ashyq» после пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что станет с приложением «Ashyq» после пандемии? Какова его судьба? На этот вопрос ответил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно будущего хотелось бы обратить внимание на то, что уже на платформе ИнфоКазахстан имеем базу предпринимателей. Свыше 700 тысяч субъектов прошли регистрацию. В системе «Ashyq» и на платформе ИнфоКазахстан есть эти субъекты бизнеса. Соответственно мы будем использовать его как интегратор оказания государственных программ в мерах господдержки. С учетом дополнений и изменений планируем развить это приложение», - пояснил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.

Ранее заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш пояснил , что делать сотруднику бизнес-объекта, если у посетителя, в рамках использования пилотного проекта «Аshyq», будет обнаружен «желтый» или «красный» статус.

Также сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев сообщил о том, что мобильное приложение «Ashyq» не будет ограничивать людей в свободном передвижении.







