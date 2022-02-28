Будет ли Фонд «Қазақстан халқына» оказывать помощь жертвам январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25-ти жертвам январских событий и их родственникам окажет помощь Фонд «Қазақстан халқына». Об этом сообщил председатель фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Попечительский совет принял решение об оказании помощи семьям погибших гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами январских событий. Это 25 человек. Но что касается списков гражданских лиц, то мы приняли во внимание те списки, которые получили от наших омбудсменов - по правам ребенка Аружан Саин и уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой. Понятно, что эти люди не могут знать всех фактов, при которых погибли эти гражданские лица, но тем не менее основываясь на обращениях к ним, на резонансных каких-то делах, они составили список, которые мы не могли не взять во внимание», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

Поэтому, по его словам, было принято решение о том, что погибшим, оказавшимися случайными жертвами январских событий, их родственникам будет оказана помощь.

«Понятно, что и задача наша была, прежде всего, дать сигнал. Да, мы хотим помочь родственникам всех случайных жертв январских событий, но даже этот список, который мы получили, точнее эти два списка, которые мы получили, нам предстоит еще выяснять детали гибели этих людей с компетентными органами, по мере выяснения всех обстоятельств мы будем оказывать помощь. Я уверен, что по целому ряду этих лиц решения будут приняты буквально в считанные дни, по кому-то решения могут быть и отложены в силу того, что следственные органы продолжают выяснить обстоятельств гибели этих людей», - отметил спикер.

«Я подробно об этом говорю, чтобы кто-то не подумал, что нужно обратиться к омбудсменам, они передадут списки нам и мы примем какое -либо решение. Мы дали сигнал о том, что мы как благотворительный фонд поможем родственникам случайных жертв январских событий. Но вы сами понимаете, что только после завершения следственных действий можно будет в полной мере реализовать вот это наше намерение», - заключил Б. Жамишев.