Будет ли фигуристка Софья Самоделкина выступать за Казахстан: комментарий Минкультуры и спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов разъяснил механизм принятия гражданства РК российской фигуристкой Софьей Самоделкиной. Министр культуры и спорта Асхат Оралов также прокомментировал ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой Казахстана», — сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Правительства.

В свою очередь, министр культуры и спорта Асхат Оралов прокомментировал возможность участия Самоделкиной в международных соревнованиях от имени нашей страны.

«Она получила гражданство, но на сегодняшний день ее в составе сборной нет. Но как гражданин РК, конечно, она имеет право участвовать в соревнованиях, начать заниматься. Там есть своя процедура отбора, но сейчас такой вопрос на повестке не стоит», - отметил министр.

Напомним, как сообщили Казахстанском союзе конькобежцев, известная фигуристка София Самоделкина сменила гражданство на казахстанское и намерена выступать за нашу страну.