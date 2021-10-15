Будет ли доступна вакцина Pfizer для ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли дополнительные поставки вакцины Pfizer для ревакцинации граждан, ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций у министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, предусматриваются ли дополнительные поставки вакцины Pfizer для ревакцинации населения.

«На первом этапе в первую очередь всегда определяются приоритетные категории. Приоритетные категории сейчас - дети с 12 лет, беременные и кормящие. То есть те, которые не могли чем-то охватиться. По другим вакцинам есть возможность взрослому населению, одобренным ВОЗом, получить вакцину, они в наличии есть. На данном этапе мы сначала начнем прививать группу, которую я сказал», - заявил Алексей Цой.

«Это будет в поликлиниках или в пунктах вакцинации. По стране устанавливаются сейчас, поставляются холодильники, в часть регионов уже поставлены. То есть, сначала они будут установлены, холодовая цепь выверена. Температурный режим минус 80 градусов будет возможен в Казахстане», - уточнил глава Минздрава.

Напомним, в Казахстан планируется поставить 4 млн доз вакцины Pfizer. В числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины.