Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Санкции, налагаемые на Россию в связи с событиями в Украине, скорее всего не окажут прямого влияния на казахстанскую экономику. Об этом заявил главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разумеется, есть и шоки, мы видели вчера и сегодня сильное движение на финансовых рынках, они затронули и Казахстан и казахстанский валютный рынок, отчасти фондовый рынок. Но то, что мы наблюдали по курсу тенге вчера и сегодня, - я считаю, что это были краткосрочные и спекулятивные подвижки, которые ничем не обоснованы экономически», - сказал Вячеслав Додонов.

Эксперт добавил, что фундаментальные факторы, напротив, благоприятны.

«Потому что фундаментальные факторы для курса тенге - это в первую очередь цена на нефть. Я думаю, что курс должен скоро вернуться если не к докризисному уровню, то откатиться от этих максимумов, которые фиксировались вчера и сегодня», - считает Вячеслав Додонов.

По его словам, в целом, прямого влияния санкций в отношении РФ на казахстанскую экономику , скорее всего, не будет.

«Санкции, которые накладываются на Россию в настоящее время, носят либо персонифицированный характер, либо относятся к государственным компаниям или к компаниям с большой долей участия государства», - добавил Вячеслав Додонов.

Ранее он заявлял, что цена за баррель нефти на сегодня поднялась с 80 до почти 100 долларов США.

«Эта ситуация длится почти месяц. И вот в течение месяца мы наблюдаем удорожание нефти, которое приближается к 20%. Как мы понимаем, казахстанская экономика очень сильно зависит от нефтяного фактора, в том числе цен на нефть. В этом аспекте ситуация для нашей экономики будет нести положительные последствия», - отметил Вячеслав Додонов.