Будет ли быстрый нокаут в бою Головкин - «Канело» - мнение эксперта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт и комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте ответил на интересный вопрос одного из фанатов бокса о поединке казахстанского чемпиона Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
- Как Вы считаете, учитывая всю нынешнюю враждебность, может ли стать второй бой «Канело» - Головкин таким же взрывоопасным и коротким, как поединок Хаглер - Хирнс?
- Нет, на мой взгляд этого не будет.
Напомним, долгожданный рематч GGG - Альварес состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
Бой между Марвином Хаглером и чемпионом в 2-х весовых категориях Томасом Хирнсом состоялся в апреле 1985 года. Это был один из самых зрелищных поединков за всю историю бокса. Хирнс предложил Хаглеру открытый агрессивный бой, и Хаглер принял вызов. В 3-ем раунде Хаглер нокаутировал противника.
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