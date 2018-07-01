Будет ли быстрый нокаут в бою Головкин - «Канело» - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт и комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте ответил на интересный вопрос одного из фанатов бокса о поединке казахстанского чемпиона Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

- Как Вы считаете, учитывая всю нынешнюю враждебность, может ли стать второй бой «Канело» - Головкин таким же взрывоопасным и коротким, как поединок Хаглер - Хирнс?

- Нет, на мой взгляд этого не будет.





Напомним, долгожданный рематч GGG - Альварес состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Бой между Марвином Хаглером и чемпионом в 2-х весовых категориях Томасом Хирнсом состоялся в апреле 1985 года. Это был один из самых зрелищных поединков за всю историю бокса. Хирнс предложил Хаглеру открытый агрессивный бой, и Хаглер принял вызов. В 3-ем раунде Хаглер нокаутировал противника.