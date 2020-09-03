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Будет изменен механизм выплаты зарплаты учителям малокомплектных школ

3 Сентября 2020 13:27
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Будет изменен механизм выплаты зарплаты учителям малокомплектных школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет изменен механизм выплаты заработной платы учителям малокомплектных школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы знаете, что Глава государства поставил задачу по увеличению возможностей дистанционных образовательных платформ по среднему образованию. Мы начали работу по унификации, установлению общих требований. В дальнейшем эту работу будем продолжать и выполнять на должном уровне. В бюджете предусмотрены изменения в заработной плате учителей. В сентябре этого года в 2 раза увеличена надбавка учителей по проверке тетрадей. Кроме того, в два раза увеличиваются надбавки учителей за классное руководство», - сказал министр на пресс-конференции в Үкімет үйі.

По его словам, в этом году учителя, окончившие магистратуру, будут получать дополнительно по 27 тысяч тенге в месяц.

«Глава государства дал поручения по развитию сельских, городских школ, особенно по развитию общего образования. Для выполнения этого поручения будут проводиться соответствующие работы. В первую очередь внимание будет уделяться малокомплектным школам. Там есть несколько проблем. Первая – нехватка учителей, вторая – материально-техническая база, уровень образования. Поэтому мы будем работать в этом плане. Изменяем механизм оплаты труда. Будут приняты меры по строительству мобильного преподавания, интернета, методической помощи, учебной работе, обновлению общей материально-технической базы»,- заключил министр.





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#Правительство РК   #Образование   #МОН  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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