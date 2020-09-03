Будет изменен механизм выплаты зарплаты учителям малокомплектных школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет изменен механизм выплаты заработной платы учителям малокомплектных школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что Глава государства поставил задачу по увеличению возможностей дистанционных образовательных платформ по среднему образованию. Мы начали работу по унификации, установлению общих требований. В дальнейшем эту работу будем продолжать и выполнять на должном уровне. В бюджете предусмотрены изменения в заработной плате учителей. В сентябре этого года в 2 раза увеличена надбавка учителей по проверке тетрадей. Кроме того, в два раза увеличиваются надбавки учителей за классное руководство», - сказал министр на пресс-конференции в Үкімет үйі.

По его словам, в этом году учителя, окончившие магистратуру, будут получать дополнительно по 27 тысяч тенге в месяц.

«Глава государства дал поручения по развитию сельских, городских школ, особенно по развитию общего образования. Для выполнения этого поручения будут проводиться соответствующие работы. В первую очередь внимание будет уделяться малокомплектным школам. Там есть несколько проблем. Первая – нехватка учителей, вторая – материально-техническая база, уровень образования. Поэтому мы будем работать в этом плане. Изменяем механизм оплаты труда. Будут приняты меры по строительству мобильного преподавания, интернета, методической помощи, учебной работе, обновлению общей материально-технической базы»,- заключил министр.











