Будет дана правовая оценка всем действиям собственников «АрселорМиттал Темиртау» - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут пересмотрены все требования к промышленой безопасности. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алхан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конкретном случае с «АрселорМиттал Темиртау» будет дана правовая оценка всем действиям и бездействию со стороны собственников этой компании», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Кабмина добавил, что в целом правительство должно принимать системные меры по обеспечению промышленной безопасности на таких приозводствах. «Особенно особо опасных производствах. Поэтому нами сейчас готовятся дополнительные нормы в законодательство по совершенствованию мер. Будет повышена ответственность собственников и руководитетелй таких промышленно опасных производств. С другой стороны будут усилены меры контроля со стороны государства. Предлагается законодательно закрепить уровень финансирования модернизации технического перевооружения на показателе не менее 1% от совокупного годового дохода таких компаний», - пояснил Алихан Смаилов.

Также, по его словам, будут пересмотрены все требования к промышленной безопасности с учетом новых технологий, которые сегодня имеются.

«Планируется внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-предпринимательский кодекс и закон «О гражданской защите», - резюмировал Алихан Смаилов.

Было отмечено, что если в текущем году поправки в законодательство будут внесены в Парламент, то в следующем году они будут приняты.

Ранее Алихан Смаилов сообщил о принятии мер в отношении «Арселор Миттал Темиртау», в связи с гибелью рабочих на шахте им.Ленина.

О необходимости принять безотлагательные жесткие меры в отношении «Арселор Миттал Темиртау» из-за гибели шахтеров заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своей поездки в Мангистаускую область.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

Похороны погибших горняков прошли в Шахтинске 5 ноября.