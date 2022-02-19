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Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова

19 Февраля 2022 15:46
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Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

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«В очередной раз внимаем Президенту. И снова предельно откровенно. Импонирует. Время такое, что нельзя молчать о наболевшем. Чем быстрее навалимся всем миром на решение проблем, тем быстрее войдем в созидательное русло.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев о выборности акимов: «В прошлогоднем Послании я объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года».

Вот по этому поводу хотелось бы предложить в пилот уже в этом году включить каждый регион страны по несколько районов. И в городах надо начать. Нельзя затягивать эти процессы. Особенно там , где сосредоточен рабочий класс- Актау, Жанаозен, Сатпаев, Жезказган, Экибастуз, Өскемен и т. д.

Не надо опасаться, что городами управлять придут люди из народа. Во-первых, в законе четко оговорим квалифтребования, во-вторых, в любом учреждении всегда есть опорные люди, на которых все держится, костяк. Ну и в-третьих, самое основное, выбрав себе акима района, города жители сами же и будут помогать ему управлять и организовывать процессы, работы.

Яркий пример- мэр г Якутска Сардана Авксентьева . Ныне депутат Госдумы. За три года работы мэром весь город и люди преобразились. Возмужав в политическом сознании, единении желания сделать свой город лучше. Потому как, отдав голос за конкретного человека, жаловаться на верхи смысла нет. Сами выбрали - сами же и поддержат. И это верно.

Так что будем ждать в марте нашего Президента с пакетом политических реформ. Надеемся, что процесс выборности акимов народом не заставит себя ждать», - отметила Гульнара Бижанова.


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#Мажилис   #Новый Казахстан   #Интервью Президента РК 17.02.2022  
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