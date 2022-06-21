Будем строго наказывать – министр о сокрытии правды о школьных туалетах и столовых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается акция «Балаға лайық» для выявления школ, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Механизм реализации акции нуждается в доработке. Поступающей нам информации недостаточно. По моему мнению, имеющихся проблем больше. Я слышал, что директора школ предпринимают действия для того, чтобы я получил определенные данные. Если такие факты подтвердятся, мы будем строго наказывать руководителей отделов образования и директоров школ. Как говорится, кто болезнь свою скрывает, тот умирает. Скрывать ничего не нужно», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что акция проводится для того, чтобы кардинально изменить ситуацию со школьными туалетами и столовыми в стране. За текущее состояние объектов привлекаться к ответственности никто не будет.

«Мы проясняем ситуацию, чтобы давать задания для ее исправления», - пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что за первый месяц акции в Комитет по охране прав детей поступило более 1 тыс. сообщений с информацией о несоответствиях в школьных столовых и туалетах. Большинство жалоб были связаны с отсутствием гигиенических средств, перегородок, неисправностями дверей в туалетных кабинках. В трех обращениях сообщалось о школьных туалетах во дворах.