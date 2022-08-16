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Будем разбираться - и.о. министра торговли о ситуации с сахаром
16 Августа 2022 12:50

Будем разбираться - и.о. министра торговли о ситуации с сахаром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о своих планах в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о социально значимых продовольственных товарах, прежде всего, задача - насытить рынок. Сейчас, честно говоря, в большинстве стран мира стоит задача по насыщению рынка, богатые страны на цены не смотрят, поэтому мировые цены растут», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам после заседания Правительства.

Также он назвал меры, принимаемые для урегулирования цен на сахар.

«Что касается сахара, здесь вопросов достаточно много: на весенние-полевые работы 140 млрд тенге было выделено, на оборотную схему почти 100 млрд. Почему эти средства не пошли на сахарный завод - надо разобраться. Почему сахарные заводы были профинансированы частной компанией, не средствами из оборотной схемы? Сейчас будем с этими вопросами разбираться», - высказался С. Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Указом Президента РК Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности Бахыта Султанова.


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