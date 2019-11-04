Будем работать в тесном контакте с МВД – МИД об упрощении визового режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК рассказали о работе по упрощению визового режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Естественно, МИД не останется в стороне от вопроса отмены регистрации иностранных граждан. Мы будем работать в тесном контакте с МВД, так как этот вопрос и в нашу компетенцию входит. Был дан срок до конца года этот вопрос проработать», - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

«Это будет хорошо, облегчит пребывание граждан в Казахстане. Увеличит поток туристов и облегчит судьбу инвесторов, которые у нас работают», - добавил спикер.

Напомним, в Казахстане хотят отменить приглашения для туристов при получении визы намерены в Казахстане. Такая мера предлагается для упрощения визового режима и привлечения туристов и потенциальных инвесторов.