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Будем работать в тесном контакте с МВД – МИД об упрощении визового режима

4 Ноября 2019 17:55
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Будем работать в тесном контакте с МВД – МИД об упрощении визового режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК рассказали о работе по упрощению визового режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Естественно, МИД не останется в стороне от вопроса отмены регистрации иностранных граждан. Мы будем работать в тесном контакте с МВД, так как этот вопрос и в нашу компетенцию входит. Был дан срок до конца года этот вопрос проработать», - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

«Это будет хорошо, облегчит пребывание граждан в Казахстане. Увеличит поток туристов и облегчит судьбу инвесторов, которые у нас работают», - добавил спикер.

Напомним, в Казахстане хотят отменить приглашения для туристов при получении визы намерены в Казахстане. Такая мера предлагается для упрощения визового режима и привлечения туристов и потенциальных инвесторов.

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Ключевые слова: МИД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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