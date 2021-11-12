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Будем отключать майнеров, а не население – Минэнерго РК

12 Ноября 2021 12:20
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Будем отключать майнеров, а не население – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал о запланированных ведомством мероприятиях по борьбе с дефицитом электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При текущем уровне потребления электроэнергии прогнозируется дефицит около 350 мегаватт в южной зоне. Какие меры приняты Министерством энергетики? По состоянию на 10 ноября начата раскопка третьего энергоблока Жамбылской ГРЭС, также готов к запуску 4 блок Жамбылской ГРЭС. Совокупно эти два блока обеспечат около 360 мегаватт. Кроме того, предполагается, что в ноябре закончатся ремонтные работы на Экибастузской ГРЭС 1,2 и НАО ИЭК», - сказал Асет Магауов во время правительственного часа в Сенате.

По его словам, дополнительные мощности в ноябре должны вырасти еще на 1140 мегаватт.

«9 ноября включены в работу турбоагрегаты Мойнакской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Кроме того, для покрытия прогнозного дефицита в ноябре на площадке АО «КОРЭМ» начались централизованные торги по импорту российской электроэнергии. Касательно майнеров, действительно, такая проблема есть, в частности по Жамбылской области Комитетом атомно-энергетического надзора совместно с KEGOC проведены ревизии, выявлены 12 объектов серого майнинга по Жамбылской области и 1 объект серого майнинга в Павлодарской области», - отметил вице-министр.

«По результатам контрольных мероприятий все 13 этих объектов мощностью 120 мегаватт были отклонены. Кроме того, KEGOC будут проводить мероприятия в часы пикового спроса, не отключать население, а отключать именно майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним. Мы предполагаем, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти наш зимне-отопительный период», - подчеркнул А. Магауов.

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#Энергетика   #Общество   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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