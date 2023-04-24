Будем оказывать содействие – МИД о возвращении казахстанца из рядов ЧВК Вагнер на Родину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал информацию о гражданине Казахстана, который вступил в ряды ЧВК Вагнер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлой неделе сообщалось, что казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер.

«Мы хотели бы предупредить, что все граждане, которые намерены либо думают о том, чтобы пойти и вступить в ряды, им грозит от 5 до 9 лет – это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют, и я хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все вы взрослые люди. Этот парень совершеннолетний, принимал решение самостоятельно. Очень жаль, конечно», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на встрече с журналистами в Астане.

Он сообщил, что МИД РК оказывает помощь и находится на связи с родителями студента. Казахстанская сторона направила все соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации.

«Информацию проверяем. По мере возможности будем оказывать полное содействие. Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан, он все равно будет уголовно преследоваться», - добавил официальный представитель МИД РК.