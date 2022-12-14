Будем обсуждать – Ерулан Жамаубаев об изъятии единственного жилья при банкротстве

14 Декабря 2022, 17:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос об изъятии единственного жилья при процедуре объявления физических лиц банкротами будут обсуждать в Правительстве и Парламенте Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пленарного заседания Мажилиса, заместителю Премьер-Министра – министру финансов Ерулану Жамабаеву журналисты задали вопрос, согласен ли он с тем, что нельзя отнимать последнее жилье у граждан, даже если оно было в залоге.

«Это очень сложный вопрос. Краеугольным камнем этого законопроекта (о банкротстве физических лиц – прим. ред.) был как раз-таки вопрос, связанный с изъятием жилья. Поэтому будем обсуждать сейчас. До второго чтения мы должны прийти к единому мнению, согласию. Тут есть и плюсы, и минусы. Базово я согласен с тем, что у каждого гражданина должно быть жилье», - сказал он.

В ходе пленарного заседания депутат Азат Перуашев высказался о предложении ввести запрет на изъятие единственного жилья.

«Основным содержанием наших требований является фиксация социальных гарантий для людей, которые оказались по объективным причинам вне состояния закрыть кредиты. К сожалению, наша страна прошла через ряд потрясений, экономических кризисов, когда люди теряли работу, источники для существования, и вынуждены были оказаться в такой ситуации, когда не могли закрывать кредиты. Что делали наши банки? Они выбрасывали людей на улицы, делали их бомжами. Нельзя допускать, чтобы в 21 веке, в цивилизованном государстве людей делали бомжами, имеющих работу, детей, семьи. Это наши граждане, мы как государство отвечаем за них», - поделился депутат.

Он предложил не изымать единственное жилья, если человек уже внес половину от суммы кредита, либо предусмотреть меры по предоставлению социального жилья.

«Позволим ли мы дальше делать наших граждан бомжами? Мы считаем, что этого допускать нельзя. И это наше требование остается», - заключил А. Перуашев.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» и сопутствующие поправки. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.