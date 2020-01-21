Будем комплексно развивать наши райцентры – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что районные центры нужно развивать комплексно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как именно это будут делать, глава региона рассказал на своей странице в Facebook на примере села Саумалколь, районного центра Айыртауского района.

«Впервые за многие годы были отремонтированы 18 улиц райцентра. Капитальным ремонтом охватили социальные объекты: больницу и школы. Была проведена реконструкция бассейна, который не функционировал на протяжении 25 лет. Скоро откроется школа искусств, там будут заниматься до 800 детей. Появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ежегодно в Саумалколе мы будем восстанавливать по 2 многоэтажных дома», - написал К.Аксакалов.

Дома-призраки в Саумалколе начали восстанавливать в 2018 году. Таких заброшенных 20 лет назад многоэтажек в райцентре 18. Некоторые из них уже реанимировали.





«В прошлом году начали прокладывать тепловые сети, в этом году будет построена центральная котельная. Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением уже подключенных 20 многоэтажных дома в Саумалколе, дополнительно будут подключены 5 многоэтажек и соцобъекты», - поделился планами аким области.

К.Аксакалов сообщил, что комплексное развитие ждет и бывшие райцентры. В Арыкбалыке после установки биокотла подключат 17 объектов к теплоснабжению. Это двухэтажки, школа, дом культуры, амбулатория и государственные учреждения.

«Будет проведен средний ремонт улиц Арыкбалыка, с установкой системы уличного освещения. В Арыкбалык пришли новые инвесторы, которые будут реализовывать инвестпроекты в сфере животноводства. Будет вложено 5 млрд тг инвестиций, планируется строительство откормочной площадки на 10 тысяч голов. Все эти меры в комплексе дадут новый импульс развитию бывшего районного центра», - написал К.Аксакалов.