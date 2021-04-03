Будем ежедневно отслеживать динамику вакцинации на местах - аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре прошло заседание оперативного штаба по противодействию COVID-19. Во время заседания обсудили вопросы реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, данных во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Как сообщила и.о. руководителя управления здравоохранения Сауле Арыстанова, сегодня в Павлодарской области в среднем регистрируют по 30 случаев коронавирусной инфекции в сутки. Из 1 394 инфекционных коек занята четверть, однако в последние несколько дней количество госпитализируемых пациентов выросло почти в два раза.

В случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации область готова развернуть 4 051 койко-место. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то 300 из 394 единиц медтехники будут использоваться в инфекционных стационарах, а остальные – в экстренной и плановой службе.

«Кроме того, в этом случае будет задействовано 6 ПЦР-лабораторий общей мощностью в 3350 исследований в сутки, - добавила и.о. руководителя управления здравоохранения. - Готовы к работе 11 кислородных станций, 8 из которых - для ковидных стационаров. Сразу 1 484 койки в Павлодарской области оснащены кислородным обеспечением. Также в нашем распоряжении есть 11 компьютерных томографов и 82 рентген-аппарата. Во всех медицинских организациях области имеется 45-дневный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств. Сформирован резерв медицинских работников из 580 человек».

Аким Павлодарской области потребовал от руководства управления здравоохранения пересмотреть подходы к выявлению больных с учетом появления новых штаммов коронавируса. Кроме того, Абылкаир Скаков поручил уделить особое внимание массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

«Массовая вакцинация – единственный эффективный инструмент в борьбе с вирусом, - сказал он. - Ограничительные меры, которые мы вводили, дают краткосрочный результат. Сегодня в странах, где наблюдается широкий охват вакцинацией, ситуация уже стабилизируется. Нам необходимо организованно провести вакцинацию с разделением пациентов на трудовые коллективы, группы риска и другие категории. Не должно остаться в стороне сельское население. Мы ежедневно будем отслеживать динамику вакцинации на местах».

На сегодняшний день в Павлодарской области первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» получили 6 018 человек, второй компонент – 2 856 человек. Всего же на регион выделено более 90 тысяч доз вакцины. Этот объем поступает в Павлодарскую область партиями и распределяется среди поликлиник.

Также аким области поручил пересмотреть работу мониторинговых групп. Проверяющие соблюдение эпидрежима на объектах бизнеса будут делать акцент на злостных нарушителях, которые игнорируют выставляемые эпидемиологами требования и, таким образом, ведут нечестную конкуренцию. Глава региона напомнил, что сегодня работа предпринимателей в Павлодарской области практически не ограничивается, и призвал бизнес-сообщество не допускать нарушений предъявляемых санитарных норм. Кроме того, для координации в работе малого и среднего бизнеса Абылкаир Скаков поручил включить в оперативный штаб по противодействию COVID-19 представителей областной палаты предпринимателей «Атамекен».

Фото Валерия Бугаева