Будем добиваться до конца: Генпрокуратура о подозреваемом из Нигерии по делу Акжаркын Турлыбай

На брифинге в Сенате журналисты напомнили, что Казахстан направил запрос в Интерпол об экстрадиции в страну гражданина Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне, подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай.

— Это дело и все дела прошлых лет, в том числе дело Акжаркын, которыми мы занимаемся. Мы этот вопрос не выпустим из-под контроля и будем добиваться его экстрадиции до конца. Здесь просто есть своя процедура: Интерпол устанавливает местонахождение разыскиваемого лица, после чего включается механизм экстрадиции. Сейчас мы только ждем установления его местонахождения. Как только оно будет установлено, сразу же приступим к вопросам экстрадиции, — сообщил Галымжан Койгелдиев.

Напомним, Акжаркын Турлыбай задержали в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела А.Турлыбай. В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении А.Турлыбай оставлен без изменений.



В мае 2022 года сообщалось, что Министерство юстиции КНР отказало в передаче подозреваемой в контрабанде наркотиков казахстанки А. Турлыбай.





