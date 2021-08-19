Будем акцентировать внимание на качестве дошкольного образования – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут акцентировать особое внимание на качестве и содержании дошкольного образования. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас особую значимость имеет вопрос раннего развития детей. Мы в большинстве случаев акцентируем внимание на количественных показателях, на обеспечении детей, а вопросы качества и содержания предметов и детских садов остается без внимания. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием в 2021 году достиг 98,1%, и я думаю, что стоит обратить внимание на проблему качества и содержания», - отметил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, с начала нового учебного года по поручению Главы государства начнется внедрение новой модели дошкольного образования в детских садах.

«Для этого будут внесены изменения в Государственный стандарт, также на основе «обучения через игры» будут пересмотрены типовые учебные программы. Наряду с этим, стимулирование развития частных детских садов продолжится внедрением ваучерного механизма», - добавил министр образования и науки РК.