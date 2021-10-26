Бублик выиграл в первом круге одиночного разряда турнира ATP в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч в рамках 1/16 финала одиночного разряда турнира ATP в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен сыграл против представителя России Евгения Тюрнева. По итогам двух сетов Бублик выиграл со счетом 6:3, 6:4.

Матч прошел на твердом покрытии и продлился один час шесть минут. За это время казахстанский теннисист выиграл 12 геймов из 19-ти, совершив 12 подач навылет при десяти двойных ошибках и реализовал два брейк-поинта.

После своей победы Бублик встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом в рамках 1/8 финала одиночного разряда турнира ATP в Санкт-Петербурге.





