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    10:57, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Бублик установил новый личный рекорд в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил за собой серб Новак Джокович, на втором месте — россиянин Даниил Медведев, третья позиция принадлежит Рафаэлю Надалю из Испании.

    Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик установил личный рекорд, поднявшись с 44-го на 42-е место. Михаил Кукушкин приблизился к возвращению в ТОП-100, отыграв три позиции — 102-й, Дмитрий Попко — 179-й (+1).

    В парном разряде лидером стал хорват Мате Павич, сместивший на второе место колумбийца Роберта Фара, а на третьей строчке располагается другой представитель Колумбии Хуан Себастьян Кабаль.
    Казахстанцы из ТОП-100 «даблов» ухудшили свое положение на две строчки каждый: Андрей Голубев стал 85-м, Кукушкин — 93-м, а Бублик — 100-м. Александр Недовесов поднялся со 110-й строки на 107-ю.


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