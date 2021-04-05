Бублик установил новый личный рекорд в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил за собой серб Новак Джокович, на втором месте — россиянин Даниил Медведев, третья позиция принадлежит Рафаэлю Надалю из Испании.

Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик установил личный рекорд, поднявшись с 44-го на 42-е место. Михаил Кукушкин приблизился к возвращению в ТОП-100, отыграв три позиции — 102-й, Дмитрий Попко — 179-й (+1).

В парном разряде лидером стал хорват Мате Павич, сместивший на второе место колумбийца Роберта Фара, а на третьей строчке располагается другой представитель Колумбии Хуан Себастьян Кабаль.

Казахстанцы из ТОП-100 «даблов» ухудшили свое положение на две строчки каждый: Андрей Голубев стал 85-м, Кукушкин — 93-м, а Бублик — 100-м. Александр Недовесов поднялся со 110-й строки на 107-ю.