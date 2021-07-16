Бублик стал полуфиналистом турнира в Ньюпорте

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 37-я ракетка мира, представитель Казахстана Александр Бублик, обыграл Джейсона Джанга из Тайваня, занимающего 163-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/4 в четвертьфинале турнира в Ньюпорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

За 1 час 16 минут матча 24-летний Бублик выполнил 14 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 32-летний Джанг один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Джейсона.

Следующим соперником Бублика на соревнованиях Hall of Fame Open станет американец Джек Сок или южноафриканец Кевин Андерсон.



