Бублик сохранил место в ТОП-40 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место осталось за сербом Новаком Джоковичем, на второй строчке — россиянин Даниил Медведев, на третью позицию поднялся Стефанос Циципас из Греции.

Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Александр Бублик по-прежнему занимает 39-е место. Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку и стал 131-м, Дмитрий Попко отыграл две позиции — 181-й.В парном разряде Андрей Голубев сместился вниз с 35-го на 36-е место, Бублик также потерял одну строчку — 49-й, Александр Недовесов сохранил 84-е место, Михаил Кукушкин — 133-й.Лидерами являются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также французский теннисист Николя Маю.







