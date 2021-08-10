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Бублик сохранил место в ТОП-40 рейтинга ATP
10 Августа 2021 09:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первое место осталось за сербом Новаком Джоковичем, на второй строчке — россиянин Даниил Медведев, на третью позицию поднялся Стефанос Циципас из Греции.
Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Александр Бублик по-прежнему занимает 39-е место. Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку и стал 131-м, Дмитрий Попко отыграл две позиции — 181-й.
В парном разряде Андрей Голубев сместился вниз с 35-го на 36-е место, Бублик также потерял одну строчку — 49-й, Александр Недовесов сохранил 84-е место, Михаил Кукушкин — 133-й.
Лидерами являются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также французский теннисист Николя Маю.
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