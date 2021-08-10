+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бублик сохранил место в ТОП-40 рейтинга ATP

10 Августа 2021 09:27
Поделиться:
Бублик сохранил место в ТОП-40 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане
Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову подарили машину Казахстанских олимпийцев встретили в Алматы Изменился состав участников Кубка Президента РК

Первое место осталось за сербом Новаком Джоковичем, на второй строчке — россиянин Даниил Медведев, на третью позицию поднялся Стефанос Циципас из Греции.


Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Александр Бублик по-прежнему занимает 39-е место. Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку и стал 131-м, Дмитрий Попко отыграл две позиции — 181-й.
В парном разряде Андрей Голубев сместился вниз с 35-го на 36-е место, Бублик также потерял одну строчку — 49-й, Александр Недовесов сохранил 84-е место, Михаил Кукушкин — 133-й.
Лидерами являются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также французский теннисист Николя Маю.




Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане
Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову подарили машину
Казахстанских олимпийцев встретили в Алматы
Изменился состав участников Кубка Президента РК
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
6 Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив