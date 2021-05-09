Бублик, Путинцева и Шведова сыграют в основной сетке турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сыграют в основной сетке турнира в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ФТК, состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 и АТР «Мастерс», который пройдёт с 10 по 16 мая в столице Италии.

В мужской части с основной сетки начнет путь Александр Бублик. Его соперником станет хорват Марин Чилич. В сентябре прошлого года эти соперники уже играли на старте этого же «Мастерса». Тогда Чилич победил 6:7, 6:2, 6:4. Сейчас оппоненты находятся по соседству в мировом рейтинге (хорват занимает 41 строчку, казахстанец – 44-ю), так что в понедельник 10 мая их ждет упорный поединок.

В женской сетке честь страны будут защищать Ярослава Шведова и Юлия Путинцева. Шведова, занимающая ныне 725 место мирового рейтинга, на старте сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (100-я ракетка планеты). Прежде соперницы никогда между собой не встречались. Победительница их противостояния выйдет на первую ракетку турнира - Эшли Барти из Австралии. Путинцева, занимающая 30 строчку мирового рейтинга, в первом раунде сыграет с 35 ракеткой мира, американкой Кори Гауф.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик завершил свое выступление на турнире «Мастерс». Он не смог выйти в полуфинал турнира в Мадриде.