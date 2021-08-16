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Бублик приблизился к повторению личного рекорда в рейтинге ATP

16 Августа 2021 14:32
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Бублик приблизился к повторению личного рекорда в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Тройка лидеров не изменилась: первое место занимает серб Новак Джокович, за ним следуют Даниил Медведев из России и греческий теннисист Стефанос Циципас.

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и стал 38-м. Отметим, что наивысший показатель Бублика в рейтинге ATP — 37-е место. Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко также улучшили свое положение — Кукушкин поднялся на две позиции и стал 129-м, а Попко отыграл пять строк — 176-й.

В парном разряде сильнейшими остаются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также француз Николя Маю.

Казахстанские теннисисты из ТОП-100 сохранили прежние позиции — Андрей Голубев — 36-й, Бублик — 49-й, Александр Недовесов — 84-й. Кукушкин стал выше на одну отметку — 132-й.


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