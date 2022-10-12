Бублик одержал 100-ю победу в карьере в ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в первом круге турнира АТР 250 во Флоренции обыграл Кристиана Гарина (81 АТР) – 7:5, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Во втором раунде соревнования Александр сыграет с французом Корентеном Муте (69 АТР)

25-летний Бубик провел 194-й матч на уровне ATP и одержал свою 100-ю победу.

Как сообщалось ранее, благодаря победе на турнире серии «Челленджер» в Парме (Италия) 21-летний Тимофей Скатов взлетел в обновлённом мировом рейтинге АТР на 152-ю позицию и официально стал второй ракеткой Казахстана.

Фото: ktf.kz











