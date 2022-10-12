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    20:35, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Бублик одержал 100-ю победу в карьере в ATP

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в первом круге турнира АТР 250 во Флоренции обыграл Кристиана Гарина (81 АТР) – 7:5, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Во втором раунде соревнования Александр сыграет с французом Корентеном Муте (69 АТР)

    25-летний Бубик провел 194-й матч на уровне ATP и одержал свою 100-ю победу.

    Как сообщалось ранее, благодаря победе на турнире серии «Челленджер» в Парме (Италия) 21-летний Тимофей Скатов взлетел в обновлённом мировом рейтинге АТР на 152-ю позицию и официально стал второй ракеткой Казахстана.


    Фото: ktf.kz




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