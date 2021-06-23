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    23:56, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Бублик обыграл Кукушкина в первом круге турнира в Великобритании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом круге турнира Eastbourne International в Великобритании жребий свёл двух казахстанцев - Александра Бублика и Михаила Кукушкина, передает МИА «Казинформ».

    « В первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания) Александр Бублик обыграл Михаила Кукушкина – 6:1, 6:4», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram.

    За 1 час 23 минуты матча Александр выполнил 18 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Михаил ни разу не подал навылет и сделал один брейк из трёх. Счёт в личных встречах стал 1:1.

    Во втором круге Бублик сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси.
    Ещё один казахстанец Дмитрий Попко не смог пройти во второй круг квалификации Уимблдона.
    Он уступил латвийцу Эрнесту Гулбису со счетом 3:6, 7:5, 4:6. За матч, который длился 2 часа и 10 минут, казахстанец реализовал все четыре возможных брейк-пойнта при четырех двойных ошибках и 11-и эйсах.


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