Бублик обыграл Кукушкина в первом круге турнира в Великобритании
« В первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания) Александр Бублик обыграл Михаила Кукушкина – 6:1, 6:4», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram.
За 1 час 23 минуты матча Александр выполнил 18 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Михаил ни разу не подал навылет и сделал один брейк из трёх. Счёт в личных встречах стал 1:1.
Во втором круге Бублик сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси.
Ещё один казахстанец Дмитрий Попко не смог пройти во второй круг квалификации Уимблдона.
Он уступил латвийцу Эрнесту Гулбису со счетом 3:6, 7:5, 4:6. За матч, который длился 2 часа и 10 минут, казахстанец реализовал все четыре возможных брейк-пойнта при четырех двойных ошибках и 11-и эйсах.