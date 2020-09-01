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Бублик не смог пробиться во второй раунд US Open и выйти на Джоковича

1 Сентября 2020 12:07
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Бублик не смог пробиться во второй раунд US Open и выйти на Джоковича

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил на старте Открытого чемпионата США (US Open), передает МИА «Казинофрм» со ссылкой на Sports.kz.

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Наш соотечественник, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP, проиграл в четырех сетах представителю Великобритании Кайлу Эдмунду (44) — 6:2, 5:7, 5:7, 0:6. Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

В следующем круге Эдмунд сыграет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.


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