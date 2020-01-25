Бублик и Кукушкин вышли в третий круг Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

«Во втором раунде наши теннисисты в трех сетах одолели корейский дуэт Нам Джи Суна и Сона Мин-Кью – 6:7(3), 6:4, 7:5», - говорится в сообщении, опубликованном федерацией в Facebook .

За выход в четвертьфинал Бублик и Кукушкин поспорят с победителями матча Стив Джонсон / Сэм Куэрри (США) - Джейми Маррей / Нил Скупски (Великобритания).

В первом раунде казахстанцы в двух сетах обыграли немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса — 6:3, 7:6.