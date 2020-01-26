+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бублик и Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open

26 Января 2020 11:04
Поделиться:
Бублик и Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Зарина Дияс уступила десятой ракетке мира на Australian Open
Путинцева проиграла третьей ракетке мира в матче Australian Open Бублик и Кукушкин вышли в третий круг Australian Open Дияс и Рыбакина прошли во второй раунд парного турнира Australian Open

«В 1/8 финала парного разряда наши соотечественники обыграли Стива Джонсона и Сэма Куэрри – 6:4, 6:2. За выход в полуфинал Бублик и Кукушкин померятся силами с Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом», - сообщила Казахстанская федерация тенниса на своей странице в Facebook.

За выход в четвертьфинал Бублик и Кукушкин спорили с победителями матча Стив Джонсон / Сэм Куэрри (США) - Джейми Маррей / Нил Скупски (Великобритания). В первом раунде казахстанцы в двух сетах обыграли немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса — 6:3, 7:6.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив