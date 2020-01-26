Бублик и Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, передает МИА «Казинформ».

«В 1/8 финала парного разряда наши соотечественники обыграли Стива Джонсона и Сэма Куэрри – 6:4, 6:2. За выход в полуфинал Бублик и Кукушкин померятся силами с Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом», - сообщила Казахстанская федерация тенниса на своей странице в Facebook.

За выход в четвертьфинал Бублик и Кукушкин спорили с победителями матча Стив Джонсон / Сэм Куэрри (США) - Джейми Маррей / Нил Скупски (Великобритания). В первом раунде казахстанцы в двух сетах обыграли немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса — 6:3, 7:6.