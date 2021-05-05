Бублик и Кукушкин потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
По информации Федерации тенниса Казахстана, отечественные спортсмены Александр Бублик, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов опустились по сравнению с предыдущей версией на одну строчку каждый и занимают теперь 44-е, 105-е и 351-е места соответственно. Немного улучшили свои позиции Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Тимофей Скатов.
Рейтинг ATP
1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 11963
2 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 9810
3 (0). Даниил Медведев (Россия) – 9700
4 (0). Доминик Тим (Австрия) – 8365
5 (0). Стефанос Циципас (Греция) – 7910
6 (0). Александр Зверев (Германия) – 6125
7 (0). Андрей Рублев (Россия) – 6000
8 (0). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875
9 (0). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765
10 (0). Маттео Береттини (Италия) – 3493
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44 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1453
105 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 762
180 (+2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 396
351 (-1). Александр Недовесов (Казахстан) – 131
391 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 113
436 (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 93
820 (0). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22
827 (-1). Андрей Голубев (Казахстан) – 21
879 (0). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18