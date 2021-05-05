Бублик и Кукушкин потеряли по одной позиции в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, отечественные спортсмены Александр Бублик, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов опустились по сравнению с предыдущей версией на одну строчку каждый и занимают теперь 44-е, 105-е и 351-е места соответственно. Немного улучшили свои позиции Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Тимофей Скатов.



Рейтинг ATP

1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 11963

2 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 9810

3 (0). Даниил Медведев (Россия) – 9700

4 (0). Доминик Тим (Австрия) – 8365

5 (0). Стефанос Циципас (Греция) – 7910

6 (0). Александр Зверев (Германия) – 6125

7 (0). Андрей Рублев (Россия) – 6000

8 (0). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875

9 (0). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765

10 (0). Маттео Береттини (Италия) – 3493

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44 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1453

105 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 762

180 (+2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 396

351 (-1). Александр Недовесов (Казахстан) – 131

391 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 113

436 (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 93

820 (0). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22

827 (-1). Андрей Голубев (Казахстан) – 21

879 (0). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18