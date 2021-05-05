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    00:29, 05 Май 2021 | GMT +6

    Бублик и Кукушкин потеряли по одной позиции в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

    По информации Федерации тенниса Казахстана, отечественные спортсмены Александр Бублик, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов опустились по сравнению с предыдущей версией на одну строчку каждый и занимают теперь 44-е, 105-е и 351-е места соответственно. Немного улучшили свои позиции Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Тимофей Скатов.


    Рейтинг ATP
    1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 11963
    2 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 9810
    3 (0). Даниил Медведев (Россия) – 9700
    4 (0). Доминик Тим (Австрия) – 8365
    5 (0). Стефанос Циципас (Греция) – 7910
    6 (0). Александр Зверев (Германия) – 6125
    7 (0). Андрей Рублев (Россия) – 6000
    8 (0). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875
    9 (0). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765
    10 (0). Маттео Береттини (Италия) – 3493

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    44 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1453
    105 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 762
    180 (+2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 396
    351 (-1). Александр Недовесов (Казахстан) – 131
    391 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 113
    436 (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 93
    820 (0). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22
    827 (-1). Андрей Голубев (Казахстан) – 21
    879 (0). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18


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