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    16:27, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Бублик и Голубев вышли во второй круг парного разряда Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев успешно преодолели барьер первого круга открытого чемпионата Австралии в парном разряде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    Как сообщили в федерации, их соперниками в первом раунде были итальянец Сальваторе Карузо и финн Эмиль Руусувуори. Казахстанцы неудачно начали первый сет и уступали 0:3 по геймам, но за счет мастерства и упорства сравняли счёт и вырвали партию на тай-брейке. В начале второго отрезка игры наш дуэт проиграл гейм на своей подаче, и пришлось отыгрывать брейк. В двенадцатом гейме казахстанцы «под ноль» взяли подачу соперников и довели матч до победы - 7:6, 7:5.

    За 1 час и 31 минуту Бублик и Голубев сделали 9 эйсов, совершили 2 невынужденные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта.

    Во втором круге казахстанский дуэт встретится с самыми сильными из всех возможных оппонентов - колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарахом, которые посеяны на нынешнем Открытом первенстве Австралии в мужском парном разряде под первым номером.

    Завершил выступление в парном разряде казахстанец Михаил Кукушкин, который вместе с литовцем Ричардасом Беранкисом проиграл австралийцам Джеймсу Дакворту и Марку Полмансу со счетом 6:7, 2:6.


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