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    10:41, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Бублик и Голубев  вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации уточнили, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев из-за отказа соперников вышли в четвертьфинал турнира ATP 250 Great Ocean Road Open в Мельбурне .

    Напомним, пара Миомир Кецманович (Сербия)/Карен Хачанов (Россия) не вышла на матч очередного раунда турнира.

    Причина данного решения неизвестна.

    В третьем круге Бублик/Голубев встретятся с парой Джейми Маррей (Великобритания)/ Бруно Соарес (Бразилия).



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