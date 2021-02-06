Бублик и Голубев  вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Федерации уточнили, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев из-за отказа соперников вышли в четвертьфинал турнира ATP 250 Great Ocean Road Open в Мельбурне .

Напомним, пара Миомир Кецманович (Сербия)/Карен Хачанов (Россия) не вышла на матч очередного раунда турнира.

Причина данного решения неизвестна.

В третьем круге Бублик/Голубев встретятся с парой Джейми Маррей (Великобритания)/ Бруно Соарес (Бразилия).



