10:41, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Бублик и Голубев вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне
МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в четвертьфинал турнира в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В Федерации уточнили, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев из-за отказа соперников вышли в четвертьфинал турнира ATP 250 Great Ocean Road Open в Мельбурне .
Напомним, пара Миомир Кецманович (Сербия)/Карен Хачанов (Россия) не вышла на матч очередного раунда турнира.
Причина данного решения неизвестна.
В третьем круге Бублик/Голубев встретятся с парой Джейми Маррей (Великобритания)/ Бруно Соарес (Бразилия).