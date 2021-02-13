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    08:48, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Бублик и Голубев сенсационно обыграли лидеров мирового рейтинга на Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий раунд парного турнира Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Во втором круге Бублик и Голубев переиграли колумбийский дуэт Роберт Фара/Хуан Себастьян Кабаль — 6:4, 6:4. За матч казахстанцы сделали пять эйсов (соперники — ни одного) и обошлись без двойных ошибок, тогда как на счету южноамериканских спортсменов их три.

    Отметим, что Фара и Кабаль на данный момент являются сильнейшими теннисистами мира в парном разряде и занимают соответственно первую и вторую строчки рейтинга ATP.

    На следующем этапе Бублик и Голубев встретятся с тандемом Марсело Аревало (Сальвадор)/Матве Мидделкоп (Нидерланды).

    Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев успешно преодолели барьер первого круга открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Их соперниками в первом раунде были итальянец Сальваторе Карузо и финн Эмиль Руусувуори.


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