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    23:32, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Бублик и Голубев пробились в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик выиграли в четвертьфинале парного турнира «Ролан Гаррос»-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пара Андрей Голубев/Александр Бублик одержала победу над парой Юго Нис (Франция)/Тим Пюц (Германия) в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в третьем раунде парного турнира «Ролан Гаррос»-2021.




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