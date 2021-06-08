Бублик и Голубев пробились в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик выиграли в четвертьфинале парного турнира «Ролан Гаррос»-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пара Андрей Голубев/Александр Бублик одержала победу над парой Юго Нис (Франция)/Тим Пюц (Германия) в двух сетах — 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в третьем раунде парного турнира «Ролан Гаррос»-2021.











