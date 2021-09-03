БТР столкнулся в автомобилем в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером на трассе Нур-Султан-Караганда, передает МИА «Казинформ».

Дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в Департаменте полиции Нур-Султана.

«1 сентября в 07:35 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Nissan Almera», на пересечении трассы «Нур-Султан-Караганда» и улицы Армандастар, при повороте налево не уступил дорогу «БТР 82-А», который сопровождался патрульной автомашиной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, тем самым допустив столкновение. В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя автомашины марки «Nissan Almera» возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП. Материал направлен в СМАС Нур-Султана.

Департамент полиции напоминает о том, что при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители уступают дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств», - прокомментировали инцидент в департаменте полиции столицы.



