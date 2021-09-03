+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

БТР столкнулся в автомобилем в Нур-Султане

3 Сентября 2021 18:20
Поделиться:
БТР столкнулся в автомобилем в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером на трассе Нур-Султан-Караганда, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петропавловске
Экспертизу будут проходить «шумные» автомобили в Алматы Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде

Дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в Департаменте полиции Нур-Султана.

«1 сентября в 07:35 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Nissan Almera», на пересечении трассы «Нур-Султан-Караганда» и улицы Армандастар, при повороте налево не уступил дорогу «БТР 82-А», который сопровождался патрульной автомашиной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, тем самым допустив столкновение. В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя автомашины марки «Nissan Almera» возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП. Материал направлен в СМАС Нур-Султана.

Департамент полиции напоминает о том, что при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители уступают дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств», - прокомментировали инцидент в департаменте полиции столицы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ДТП   #Происшествия   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петропавловске
Экспертизу будут проходить «шумные» автомобили в Алматы
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли
Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
4 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Читайте также
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли
Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив