БТР на дорогах: казахстанские военные спасают застрявших в снежных заносах водителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские военнослужащие принимают участие в локализации последствий неблагоприятной погодной стихии, передает МИА «Казинформ».

Сформированы три группы военных, которые участвуют в спасательных операциях и расчистке дорог по направлениям: Нур-Султан – Павлодар, Нур-Султан – Кокшетау и Нур-Султан – Атбасар.

Каждая группа включает в себя девять человек личного состава. Всего были привлечены 28 военнослужащих и девять единиц военной техники: два бронетранспортёра и 1 МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный).

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий на территории РК сложилась сложная оперативная обстановка. 27 января в Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с усилением ветра, метелями и бураном в ряде регионов страны создано шесть оперативных штабов.