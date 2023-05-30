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Брюссельский забег собрал более 40 тысяч любителей спорта

Автор:  
Арнур Рахимбеков
30 Мая 2023, 03:00
Брюссельский забег собрал более 40 тысяч любителей спорта

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии состоялось ежегодное спортивное мероприятие «20 км Брюсселя», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Забег на 20 км - не полумарафон, но важное для бельгийской столицы событие. В этом году в 43-й раз большая часть улиц Брюсселя была специально перекрыта и отведена для бегунов и любителей ходьбы.

Старт мероприятия был определен в Парке 50-летия независимости Бельгии. Далее участники марафона должны были пересечь Европейский квартал, историческую часть бельгийкой столицы и выйти финишную прямую через большой живописный парк Брюсселя «Bois de Cambre».

По пути следования организаторы предусмотрели пункты обеспечения участников спортивного мероприятия водой и прохладительными напитками. В этом организаторам помогали более тысячи волонтеров.

По данным организаторов, в этом году для участия в соревновании зарегистрировалось более чем 40 тысяч участников. Из них более 33 тысяч любителей бега, 5,6 тыс. – ходьбы и 1,2 тыс. человек с ограниченными возможностями.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо лично дал старт первой группе участников. Вторую партию спортсменов «направил» на дистанцию мэр города Филиппом Клоуз. Третьей по очередности команду «старт» дала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Маршрут участников забега проходил через районы с известными достопримечательностями бельгийской столицы.

В числе участников Брюссельского забега на 20 км были и казахстанцы, проживающие и работающие в Бельгии.

Соотечественники отметили, что стараются регулярно участвовать в подобных спортивных мероприятиях и вести здоровый образ жизни.

По окончании забега организаторы предоставили каждому участнику памятную медаль за участие в спортивном мероприятии.


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