Брюссель полностью запретит прокат электросамокатов — в чем причина

Власти Брюссельского столичного региона приняли решение полностью убрать с улиц города прокатные электросамокаты. Запрет вступит в силу в 2027 году, передает собственный корреспондент Kazinfrom в Бельгии со ссылкой на местное агентство Belga.

Главными причинами радикальной меры руководство бельгийской столицы называет резкий рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием этого вида транспорта, создание значительных помех для пешеходов, а также использование электросамокатов криминальными группировками.

Известно, что наркодилеры используют самокаты для быстрого перемещения по городу, в том числе и для бегства от местной полиции.

По данным Belga, в 2025 году в Брюссельском регионе в авариях с участием электросамокатов пострадали 666 человек, что более чем на четверть превышает показатели предыдущего года.

Кроме того, серьезным аргументом в пользу запрета стал фактор безопасности. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаньиль официально заявил, что за последнее время «шеринговые» самокаты использовались правонарушителями как средство быстрого отхода как минимум в 25 случаях перестрелок в городе.

Действующие контракты с операторами микромобильности Bolt и Dott истекают в конце 2026 года. Власти региона подчеркнули, что новые лицензии выдаваться не будут.

При этом альтернативный экологичный транспорт в столице Бельгии сохранится. Городская сеть проката велосипедов Villo! продолжит работу до сентября 2028 года. В дальнейшем власти планируют запустить модернизированную единую систему электровелосипедов со стационарными парковочными станциями во всех коммунальных районах Брюсселя.

Стоит отметить, что Брюссель следует общеевропейскому тренду по ужесточению правил для средств индивидуальной мобильности. Ранее аналогичные полные или частичные запреты на аренду электросамокатов уже были введены в таких европейских столицах, как Париж, Мадрид и Прага.