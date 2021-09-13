Брюссельцы получат возможность вакцинироваться на основных вокзалах города

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти столицы Бельгии развернут несколько постов вакцинации от COVID-19 на вокзалах Брюсселя, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные меры предназначены для увеличения охвата вакцинацией в бельгийской столице.

По темпам вакцинации Брюссель значительно отстает от других регионов Бельгии (53 процента жителей полностью вакцинировано) – Фландрии и Валлонии. В связи с этим с сегодняшнего дня каждый может пройти вакцинацию на Центральном вокзале, как минимум до конца октября.

С 16 сентября мобильный пост вакцинации (автобус) будет находиться на Южном вокзале. Аналогичные медицинские пункты станут доступны на других станциях.

Таким образом, бельгийские железные дороги хотят внести свой вклад в повышение уровня вакцинации в Брюсселе.

Жители Бельгии могут получить защиту от коронавируса, обратившись в данные центры без предварительной записи.