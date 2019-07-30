Брюно Ле Мэр: Казахстан является стратегическим партнером для Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. Это первый визит министра в Центральную Азию с момента вступления в должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, главная цель его визита в нашу страну - установление новых партнерских отношений с Казахстаном и укрепление существующих.

«У нас существуют партнерские отношения в ядерной сфере, в сфере производства самолетов Airbus, в области безопасности документации, в энергетической сфере с компанией Total. Очень большая сфера сотрудничества. Я хотел бы, чтобы все намеченные проекты могли развиваться», - сказал журналистам министр финансов Франции в рамках визита.

Сегодня ожидается, что Брюно Ле Мэр проведет переговоры с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-Министром Аскаром Мамином и заместителем Премьер-Министра Женисом Касымбеком.

«Казахстан является стратегическим партнером для Франции. Франция для Казахстана служит надежным партнером для вхождения в Европу. Во Франции присутствуют новейшие развитые технологии, сильная промышленная отрасль. Поэтому, Франция очень хочет сотрудничать с Казахстаном. Через некоторое время у меня состоится встреча с Президентом Казахстана. У меня будет возможность упомянуть о нашем тесном партнерстве, которое было установлено при Первом Президенте РК Нурсултане Назарбаеве. Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы обозначить особое значение партнерства между нашими странами. Через несколько часов мы с руководством Казахстана сможем посмотреть, какие еще направления мы можем развивать», - отметил Брюно Ле Мэр.