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    Бруцеллезом заболели 26 человек в Павлодарской области

    18 Августа 2022 10:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во всех случаях люди инфицировались от сельхозживотных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, по сравнению с прошлом годом заболевших стало на шесть человек больше. Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре и Экибастузе, районе Аккулы, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском районах.

    «Бруцеллез – тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы. В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура», – говорится в сообщении ведомства.

    При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.

    Заражение происходит очень легко – возбудитель проникает через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз. Через слизистые дыхательных путей бруцеллы могут попасть в организм при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур. Наиболее опасны для человека больные животные во время отелов – в это время огромное количество микробов выделяется во внешнюю среду.

    Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области рекомендуют соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы тщательно мыть руки с мылом.

    Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.

    Также важно приобретать мясные и молочные продукты в строго установленных местах: на санкционированных рынках, в магазинах или супермаркетах. При покупке мяса или молока необходимо требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

    Санврачи советуют не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.

    Ранее сообщалось о том, что в осемь человек заразились бруцеллезом в Костанайской области.

    #Павлодарская область #Здравоохранение #Сельское хозяйство #Животные #Павлодар
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