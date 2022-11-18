Бройлерную птицефабрику запустили в СКО

18 Ноября 2022, 10:30

18 Ноября 2022, 10:30

Бройлерную птицефабрику запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Аралағаш Северо-Казахстанской области открыли бройлерную птицефабрику мощностью пять тысяч тонн мяса в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацией с открытия нового предприятия поделился в социальных сетях глава региона. Кумар Аксакалов написал, что в начале года в области работала всего одна бройлерная птицефабрика. В октябре открыли одну в Кызылжарском районе, нынешнюю – в Аккайынском.

«Мы должны наращивать производство продуктов питания и увеличивать ассортимент. К примеру, мы производим в четыре раза больше яиц, чем потребляем. Параллельно развиваем мясное птицеводство. В Петропавловске еще одна птицефабрика откроется в первом полугодии 2023 года. С запуском трех птицефабрик в регионе будет производиться 16 тысяч тонн мяса птицы. Потребность области - 8,5 тысяч тонн. То есть, мы полностью закроем спрос населения», - написал К. Аксакалов.

В строительство новой птицефабрики в Аккайынском районе инвестор вложил 7,2 млрд тенге. Создали 165 постоянных рабочих мест. Государство помогло с подведением к объекту инфраструктуры.

Фото: gov.kz